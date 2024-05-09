Лукашенко: победа в ВОВ стала связующей нитью между народами РФ и Белоруссии

Единство России и Белоруссии — основной форпост в противостоянии попыткам переписывания истории, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в поздравлении президенту России Владимиру Путину, направленном по случаю великого праздника — Дня Победы.
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