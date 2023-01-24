Обзор завораживающих мест с аттракционами для отдыха детей и взрослых

﻿﻿Иногда не хватает эмоциональных всплесков и дозы адреналина, а также улучшения настроения. В этом может помочь парк аттракционов, но если вам мало обычных аттракционов, хочется всего самого лучшего и экстрима, то эта подборка как раз для вас.