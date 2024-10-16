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Новости СВО: блогер Подоляка опроверг бегство ВСУ из-под Курска. Карта боевых действий в Курской области на сегодня 17.10.2024

Новости СВО: блогер Подоляка опроверг бегство ВСУ из-под Курска. Карта боевых действий в Курской области на сегодня 17.10.2024

Тем временем ВС РФ почти закрыли крышку котла ВСУ в Курской области. ВС РФ почти закрыли крышку котла ВСУ в Курской области Операция по окружению крупного скопления сил ВСУ российским военными в Курской области находится на завершающей стадии.

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АЛЕКСАНДР Крымский
Сотник майдана гадит.
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