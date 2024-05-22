Конгрессвумен Тейлор Грин: агенты ФБР планировали убийство Дональда Трампа

Экс-президент США также отреагировал на данную новость Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) планировали убийство бывшего президента США Дональда Трампа, считает член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.
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