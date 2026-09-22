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Нижегородская правда

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Суд вынес приговор водителю мусоровоза, сбившего ребенка на Бору

Суд вынес приговор водителю мусоровоза, сбившего ребенка на Бору

На Бору суд поставил точку в резонансной трагической истории – водитель мусоровоза насмерть сбил третьеклассника, ехавшего на велосипеде.

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