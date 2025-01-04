Писательница Ася Володина специально для зимнего выпуска «Сноба» взялась за северные сказания, предположив, что магические существа все еще обитают где-то в карельских лесах и даже научились сосуществовать с людьми.
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