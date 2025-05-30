❗️⚡️Вашему вниманию модернизированный тактический ударный FPV дрон "Русак-С" с модулем ИИ от компании Стратим, который предназначен для уничтожения техники и живой силы противника.
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❗️⚡️Вашему вниманию модернизированный тактический ударный FPV дрон "Русак-С" с модулем ИИ от компании Стратим, который предназначен для уничтожения техники и живой силы противника.