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  • Eduard
    Убогая, карликовая Европа успела пересраться с США,Китаем и Россией!Заводы по произво...
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Кошкович: атакой на военные аэродромы Зеленский провоцировал РФ на ядерный ответ

Кошкович: атакой на военные аэродромы Зеленский провоцировал РФ на ядерный ответ

Зеленский хотел спровоцировать Россию на ядерный ответ атакой на военные аэродромы.Глава киевского режима Владимир Зеленский хотел спровоцировать Москву на ядерный ответ.

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