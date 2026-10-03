5 Best Hallmark Movies In The Aurora Teagarden Mysteries Series, Ranked

There are over 20 movies in the "Aurora Teagarden Mysteries" series now, but which are the cream of the crop? We've ranked the five best Aurora Teagarden films.
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