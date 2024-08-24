В мире духов тоже любят водочку: шаманские методы борьбы с хаосом

Кандидат исторических наук, в недавнем прошлом директор Новосибирского государственного краеведческого музея, Андрей Шаповалов заинтересовался шаманизмом еще будучи студентом НГУ, а в 1998 году даже стал учеником школы шаманизма в Туве.