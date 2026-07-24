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Новые пошлины Трампа: что надо знать

Новые пошлины Трампа: что надо знать

США вводят новую глобальную пошлину взамен предыдущей, срок которой истекает 24 июля. Предыдущая была объявлена Трампом 20 февраля после решения верховного суда, согласно которому большинство введенных в его президентство пошлин были признаны незаконными.

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