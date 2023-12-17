Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

966 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Опять хохложопые купили пару идиотов! Остается спросить - почему до сих пор не уничтожается верхушка хохлорейха?В Петербурге заде...
  • Вик Норд
    Жлобы опозорившиеся,Вы себя ДАВНО уже дискредитировали...,не только отсутствием суверенитета,а своим добровольным сог...Таможня Германии ...
  • Evgeny Ku
    До чего ж он на Фантомаса похож !!! Прямо удивительно !!!Силуанов: Национа...

Депутат Попов заявил, что Путин сплотил страну

Депутат Попов заявил, что Путин сплотил страну

Президент России Владимир Путин сплотил страну и помогает противостоять внешним угрозам. Об этом замглавы Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов заявил на пресс-подходе перед XXI съездом «Единой России» 17 декабря.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
59
А второй фронт...
Ответить
1 д.
59
Владельцами ТЦ «Садовод» являются бизнесмены Год Нисанов и Зарах Илиев, которым также принадлежат ТЦ «Европейский», гостиница «Украина» и другие крупные объекты в столице. В прошлом году российское издание Forbes оценило состояние каждого из них в 3 млрд долларов. Также совладельцем рынка является предприниматель Ильгам Рагимов.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх