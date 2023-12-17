Депутат Попов заявил, что Путин сплотил страну

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Владельцами ТЦ «Садовод» являются бизнесмены Год Нисанов и Зарах Илиев, которым также принадлежат ТЦ «Европейский», гостиница «Украина» и другие крупные объекты в столице. В прошлом году российское издание Forbes оценило состояние каждого из них в 3 млрд долларов. Также совладельцем рынка является предприниматель Ильгам Рагимов.