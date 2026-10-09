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Дронов: на новгородский слет студотрядов приехало 570 бойцов из 11 регионов

Дронов: на новгородский слет студотрядов приехало 570 бойцов из 11 регионов

В Великом Новгороде организовали слет студенческих отрядов со всего Северо-Запада. Губернатор региона Александр Дронов рассказал, что организовали волонтеры для участников мероприятия.

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