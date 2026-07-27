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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бухаров о красной Рожкова в матче с «Краснодаром»: «Удаления там не было. Илья не агрессивный, просто такой эпизод, механическое движение. Повторы с вертолета показали – ничего не видно»

Бывший нападающий « Рубина » Александр Бухаров заявил, что не согласен с удалением защитника «Рубина»  Ильи Рожкова в матче против «Краснодара» в 1-м туре РПЛ (1:3).

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