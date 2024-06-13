Сотрудники полиции Хабаровского края возбудили уголовное дело о незаконном обороте водных биологических ресурсов

В рамках оперативно-профилактической операции «Путина-2024» сотрудниками районного отдела полиции у 29-летнего жителя одного из сел Амурского района в ходе обыска его места проживания было обнаружено и изъято 7 фрагментов рыбы осетровых видов, которые он незаконно приобрел и хранил для личного потребления.
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