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ИА Реалист

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Масштаб затрат на ИИ стал беспрецедентным

Масштаб затрат на ИИ стал беспрецедентным

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Стоимость одного гигаваттного AI-дата-центра в США достигла примерно $30 млрд.

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