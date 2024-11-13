Илон Маск: После СВО стоит провести аудит американской помощи Киеву

Американский миллиардер согласился с необходимостью аудита американской помощи Украине. Илон Маск – предприниматель-миллиардер из США - согласился с тем, что после окончания украинского конфликта стоит провести аудит помощи Киеву.
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