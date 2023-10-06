Минниханов и Мирзиёев подвели итоги III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном

С первым визитом в Татарстане сегодня побывал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Товарооборот с республикой за прошлый год вырос на 50 процентов и еще есть огромный потенциал для расширения горизонтов сотрудничества.
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