Денежная магия XXI века — интервью с Сергеем Логиновым, автором полимодальной астропсихологии Почему к одним людям деньги просто липнут, а у других постоянное безденежье? Возможно ли изменить ситуацию? От чего зависит финансовая емкость человека и какими способами можно ее увеличить? Как подружиться с денежным эгрегором и научиться материализовать в своем пространстве благоприятные ситуации, нужных людей, […] Запись Денежная магия XXI века — интервью с Сергеем Логиновым, автором полимодальной астропсихологии впервые появилась ФОКУС ВНИМАНИЯ.