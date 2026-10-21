Эксперт по финансовым сервисам, кандидат экономических наук Андрей Бархота выразил мнение, что в городах с развитой сетью общественного транспорта покупка личного автомобиля не оправдывает себя с финансовой точки зрения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МИД: сотрудники к...
- ЭЛ Спрос на российск...
- МЕ Польша планирует ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым