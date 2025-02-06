Рынок многотраншевой секьюритизации в ближайшие 2 года может достичь 700 млрд

Российский рынок многотраншевой секьюритизации — выпуск долговых бумаг под обеспечение кредитных портфелей — в ближайшие два года может достигнуть 700 млрд рублей, свидетельствуют оценки агентства «Эксперт РА» на основе анкетирования крупнейших банков ( есть у «Коммерсанта»).