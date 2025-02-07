Жители Карелии могут принять участие в диктанте «Наука во имя Победы»

Принять участие можно в онлайн формате. В честь Дня российской науки и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 8 февраля состоится всероссийский научный диктант «Наука во имя Победы» — просветительская акция для старшеклассников и студентов.
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