5МИНУТКАДети и семья«Родила себе помощницу»? — … Вы, наверно, подумали, что я — Дашина бабушка, да? — с улыбкой частенько объясняет людям Ангелина Львовна.Вернуться к статье124НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена игрикВсего 56 и разнылась. Раз вы такие "больные и немощные", нечего было рожать. Это чтобы из ребенка прислугу сделать с постоянным чувством вины? Ребенок в 10 лет за таблетки с тонометром беспокоится! Свинство.Елена Верия (Безденежных)Любви, счастья и здоровья всем! А девочка вырастет хорошим, правильным человеком! Не важно во сколько родился ребенок, главное, чтобы был желанным!Елена игрикГлавное, чтобы был счастливым. Есть фильм "Приходи на меня посмотреть" - история девушки с чувством вины, привязанной к больной матери. Хоть и комедия, но сколько в нем правды.Vera DobryaginaВот такой подход к рождению позднего ребёнка - вырастим себе помощницу на старость - кажется мне неправильным. Эгоистичным. По сути, детства у девочки нет, а родители ещё не состарились. А когда девушке будет 20? Постоянные мысли о здоровье родителей должны составлять её жизнь? Не отойти, ни в отпуск уехать, ни своей личной жизнью заняться? Нет уж, дорогая мама, займитесь-ка вы своим здоровьем сами, обследуйтесь, походите по врачам, выполняйте их предписания, а своей девочке предоставьте возможность жить своими интересами. Она и так никуда от вас не денется. Если что - всегда рядом.Елена игрикСовершенно верно.Мария ФурсоваЗато дочка не вырастет эгоисткой, уже имеется возможность брать ответственность за свои поступки. Правильно сказала медсестра Бог дал ребеночка и молодец, что не стала делать абортЕлена игрикОна именно начнет брать ответственность за НЕ СВОИ поступки. У нее их и не будет, как чуть что - "у мамы давление", задержалась - "папа распереживался, за сердце хватается". ЛЮБОЙ ее неправильный для них шаг будет манипулироваться здоровьем, что они усердно с детства ей прививают. Ребенок уже в 10 лет в постоянной тревоге, неврастеник растет, а мамаша радуется. Потому-то и близко к сердцу все принимает, мама планомерно взращивала это в ней с раннего детства. Отыгрывается на девчонке за все годы усердий по семье и сыновьям. Однако...Татьяна ТатьянаЖенщине всего 56, а не 86. А она уже ведёт себя, как старуха. Она сожрала детство и молодость дочери. Всю жизнь ей испортит.Нина ПлотниковаНе мелите чушь.ЮРЮрий Викторович Рыбаков... все будет так как должно быть у этой конкретной девочки - девушки - женщины. Никто толком и не знает всех "переменных" - почему и для чего свершилось сие счастье. Как бы не сложилась вот эта конкретная жизнь - это ее жизнь и родители ее учителя. Если все вокруг такие "специалисты" то почему несчастных людей все больше и больше вокруг??? Или может быть сложно принять простую вещь - пути Господни не исповедимы и не нужно совать свой нос в Его промысел ...Alex НемоПросто растят нормального человека который будет реально понимать, что быть человеком и родится, вроде как, человеком совсем не одно и то же...ЛилияТо, что девочку приучают к труду и заботе о близких - это правильно, а то что решили сиделку на старости лет из неё сделать нет конечно.Комментировать
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