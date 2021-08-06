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«Родила себе помощницу»?

«Родила себе помощницу»?

— … Вы, наверно, подумали, что я — Дашина бабушка, да? — с улыбкой частенько объясняет людям Ангелина Львовна.

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Елена игрик
Всего 56 и разнылась. Раз вы такие "больные и немощные", нечего было рожать. Это чтобы из ребенка прислугу сделать с постоянным чувством вины? Ребенок в 10 лет за таблетки с тонометром беспокоится! Свинство.
Елена Верия (Безденежных)
Любви, счастья и здоровья всем! А девочка вырастет хорошим, правильным человеком! Не важно во сколько родился ребенок, главное, чтобы был желанным!
Елена игрик
Главное, чтобы был счастливым. Есть фильм "Приходи на меня посмотреть" - история девушки с чувством вины, привязанной к больной матери. Хоть и комедия, но сколько в нем правды.
Vera Dobryagina
Вот такой подход к рождению позднего ребёнка - вырастим себе помощницу на старость - кажется мне неправильным. Эгоистичным. По сути, детства у девочки нет, а родители ещё не состарились. А когда девушке будет 20? Постоянные мысли о здоровье родителей должны составлять её жизнь? Не отойти, ни в отпуск уехать, ни своей личной жизнью заняться? Нет уж, дорогая мама, займитесь-ка вы своим здоровьем сами, обследуйтесь, походите по врачам, выполняйте их предписания, а своей девочке предоставьте возможность жить своими интересами. Она и так никуда от вас не денется. Если что - всегда рядом.
Елена игрик
Совершенно верно.
Мария Фурсова
Зато дочка не вырастет эгоисткой, уже имеется возможность брать ответственность за свои поступки. Правильно сказала медсестра Бог дал ребеночка и молодец, что не стала делать аборт
Елена игрик
Она именно начнет брать ответственность за НЕ СВОИ поступки. У нее их и не будет, как чуть что - "у мамы давление", задержалась - "папа распереживался, за сердце хватается". ЛЮБОЙ ее неправильный для них шаг будет манипулироваться здоровьем, что они усердно с детства ей прививают. Ребенок уже в 10 лет в постоянной тревоге, неврастеник растет, а мамаша радуется. Потому-то и близко к сердцу все принимает, мама планомерно взращивала это в ней с раннего детства. Отыгрывается на девчонке за все годы усердий по семье и сыновьям. Однако...
Татьяна Татьяна
Женщине всего 56, а не 86. А она уже ведёт себя, как старуха. Она сожрала детство и молодость дочери. Всю жизнь ей испортит.
Нина Плотникова
Не мелите чушь.
Юрий Викторович Рыбаков
... все будет так как должно быть у этой конкретной девочки - девушки - женщины. Никто толком и не знает всех "переменных" - почему и для чего свершилось сие счастье. Как бы не сложилась вот эта конкретная жизнь - это ее жизнь и родители ее учителя. Если все вокруг такие "специалисты" то почему несчастных людей все больше и больше вокруг??? Или может быть сложно принять простую вещь - пути Господни не исповедимы и не нужно совать свой нос в Его промысел ...
Alex Немо
Просто растят нормального человека который будет реально понимать, что быть человеком и родится, вроде как, человеком совсем не одно и то же...
Лилия
То, что девочку приучают к труду и заботе о близких - это правильно, а то что решили сиделку на старости лет из неё сделать нет конечно.

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