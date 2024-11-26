Ксения Бородина дружила с блогером Алиной Акиловой, бывшей женой своего нынешнего бойфренда. Ведущая раскрыла, что перед тем, как вступить в отношения с Николаем Сердюковым, серьезно поговорила с его экс-супругой.
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