ГлагоL

21 716 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Новиков
    Стадионы можно поднимать по разному. Сегодня в бой пацаны поднимаются не за Шевчука, а за Родину, за Россию и за през...Полиция задержала...
  • Александр Кравченко
    Шевчук дерьмо? Юра-музыкант конечно не бог и даже не ангел,но он имеет что сказать. И говорит невзирая на лица и обст...Полиция задержала...
  • Геннадий Бережнов
    Шевчук дерьмо! Есть много вопросов к власти у нас, но Родина у нас одна. И никто не смеет её поносить. Многие бабушки...Полиция задержала...

Латвия запретит перевозку военных грузов из Белоруссии через свои порты

Латвия запретит перевозку военных грузов из Белоруссии через свои порты

Страна расторгает соглашение, подписанное с Белоруссией.фото: pixabay.com/marekssteins--> Латвия останавливает железнодорожную перевозку военных грузов из Белоруссии через свои порты, заявило 15 мая министерство сообщения балтийской республики.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх