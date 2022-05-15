Латвия запретит перевозку военных грузов из Белоруссии через свои порты

Страна расторгает соглашение, подписанное с Белоруссией.фото: pixabay.com/marekssteins--> Латвия останавливает железнодорожную перевозку военных грузов из Белоруссии через свои порты, заявило 15 мая министерство сообщения балтийской республики.
Страна расторгает соглашение, подписанное с Белоруссией.фото: pixabay.com/marekssteins--> Латвия останавливает железнодорожную перевозку военных грузов из Белоруссии через свои порты, заявило 15 мая министерство сообщения балтийской республики.
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