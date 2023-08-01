Российский турист побывал в самой богатой стране и был удивлен, что местные питаются блинами, творогом и холодцом «Как бы странно это ни звучало, в супермаркетах на далёком острове можно легко найти и блины, и творог, и чёрную икру и много чего еще», — с удвилением заметил о «самой богатой стране на свете» автор Дзен-канала «Путешествия … Сообщение Российский турист побывал в самой богатой стране и был удивлен, что местные питаются блинами, творогом и холодцом появились сначала на 777 Travel.