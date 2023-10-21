Мусульмане протестуют по всему миру, требуя прекращения израильской кампании в Газе

АММАН (ИА Реалист). Протестующие от Джакарты до Туниса в пятницу потребовали прекращения израильских бомбардировок сектора Газа после почти двухнедельных интенсивных авиационных и артиллерийских ударов, в результате которых погибло более 4,1 тыс.
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