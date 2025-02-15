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Генерал-лейтенант Соболев ответил Вэнсу на угрозы в адрес России

Генерал-лейтенант Соболев ответил Вэнсу на угрозы в адрес России

Член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев ответил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу на угрозы в адрес России https://listaj.

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Комментарии
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Eduard
А он что хосет на публику сказать может,главное дела! А дела нам всем нравятся!
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20 час.
Eduard
Даже если пару американцев будут в районе Львова находится это не важно.Паршивый город и население такое ье.Нас другая частт Украины интересует!
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20 час.
Eduard
Никому он не угрожал,фразу переврали!
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20 час.
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