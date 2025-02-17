Замминистра связи Ростовской области задержали за злоупотребление полномочиями

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями, сообщили 17 февраля в управлении ФСБ по региону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии