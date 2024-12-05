ПВО России уничтожила два украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря Над акваторией Чёрного моря, недалеко от Крымского полуострова, силами противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожено два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Украины.
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