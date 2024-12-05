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ПВО России уничтожила два украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря

ПВО России уничтожила два украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря Над акваторией Чёрного моря, недалеко от Крымского полуострова, силами противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожено два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Украины.

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