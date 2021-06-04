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Прорыв воздушной блокады Белоруссии: Рейсов "Белавиа" ждёт русский Крым

Прорыв воздушной блокады Белоруссии: Рейсов "Белавиа" ждёт русский Крым

Вчера Александр Лукашенко сделал заявление, которое можно назвать действительно сенсационным. Белорусский президент заявил, что "Белавиа" может начать прямые рейсы в Крым.

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Виктор Томилин
Какими там еще санкциями угрожает Украина Белоруссии? Сидели бы, да помалкивали, пока Белоруссия сама не ввела санкции против Украины. Украина Европе не нужна. У незалежной был хороший "нейтральный" сосед, который не назвал события в Киеве государственным переворотом, не признал Крым, поставлял бензин и солярку и много чего еще. Теперь проведена красная черта.
Pawel Polistchuk
И эту черту провёл Киев...
Алексей Сафронов
Ой, не спешите мои тапочки Виктор 😁! Как будто в Мире не известно - кто такой лука-цыган? Он, несмотря ни на какие гадости со стороны нейропы и Руины, завтра же переобуется в воздухе по первому щелчку и как ни в чем не бывало продолжит свою хитрожопую многовекторность.
валерии темников
Как говорится --Обещать вовсе не означает обязательно жениться, особенно если это говорит лукавй лавелас Лука... Он до сих пор официально не сказал чей Крым... Он под это обещание ещё пару миллиардов с Кремля подоит...
Natalija Osminina
Путин с него и не стал требовать официального признния. Зачем? Всё в свое время.
Анатолий Лановой
Может не понадобится признание Крыма представителями бывшей территории белорусов.
Natalija Osminina
Признание - это формальность. На сегодня это уже не актуально.
Vasily Golov
ЕС ввела запрет для Белавиа. Выход нашли.Пока по Крыму.Пошли поезда из Минска,Гомеля в Москву и Петербург,российские авиакомпании увеличили число рейсов в Крым.Полеты Белавиа совершают в разные города России. Без роста цен на билет.Украина лишается нефтепродуктов,молочки,дешевой электроэнергии ( ниже на 20%).Север и восток могут сидеть без света.Бизнес мены без прибыли. Боится бизнеса Зеленский. Они могут поднять волну недовольства населения.
Алексей Сафронов
...в Питер пока не пошли.
Vasily Golov
от 16 007 р. Найти билеты 07:05 Санкт-Петербург Пулково вылет 15:25 прибытие Гомель 8 ч 20 мин. пересадка 1 ч 50 мин - Москва- Гомель. Расписание поездов Санкт-Петербург — Гомель-Пасс.Расстояние 917 км,Санкт-Петербург → Минск.Поезда по направлению Санкт-Петербург → Гомель временно не ходят.
Валера Морозов
Пора, пора дать старт Союзному государству. Самый раз...
Natalija Osminina
Так стартовый пистолет уже выстрелил.
Анатолий Лановой
Не союзному, единому, зачем лишний президентик.
Natalija Osminina
В Литве с 1 июля электроэнергия поднимется на 50%. Причин не называют, но похоже они в том, что Литва получает электроэнергию с Белоруссии и Лукашенко решил её проучить.
Леонид Попивняк
Чего так привязались к полётам в Крым то???.... Россиянам то мест не хватает летом....всё забито до октября.....))))))).....кто на машинах...кто на поезде.....)))))
Ольга Николаева
О вшивый всё о бане🤣
Леонид Попивняк
....поясните свою мысль.....( тогда уж А а не О)))))))
Альбина Колесникова
Вот вам то это за чем болтать , ведь ясно что Россия не бросит Белоруссию на съедение волкам.
Алексей Сафронов
Что-то мне чуйка подсказывает совсем иное! А именно, в связи возникшей жопой для Белавиа, Лукаш скорее всего договориться с Путиным о компенсации потерь, которая она понесет в результате запрета полетов в гейропу 😭... То есть, как с "налоговым манёвром" по нефти, когда, несмотря принятие нового налогового закона в России, белорусский цыган смог выцыганить себе финансовой компенсацию на 450 мл.баксов.😃

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