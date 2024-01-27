НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

next WAR

2 подписчика

Минобороны США заключило новые контракты на модернизацию военных кораблей, включая атомный авианосец «Гарри Трумэн»

Минобороны США заключило новые контракты на модернизацию военных кораблей, включая атомный авианосец «Гарри Трумэн»

США займутся ремонтом и модернизацией целого ряда военных кораблей своих военно-морских сил. Министерство обороны США заключило соответствующие контракты на общую сумму более 1,85 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Пентагона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх