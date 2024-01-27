Минобороны США заключило новые контракты на модернизацию военных кораблей, включая атомный авианосец «Гарри Трумэн»

США займутся ремонтом и модернизацией целого ряда военных кораблей своих военно-морских сил. Министерство обороны США заключило соответствующие контракты на общую сумму более 1,85 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Пентагона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)