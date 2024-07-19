Политолог Латышев: демократы могут заменить Байдена губернатором Мичигана Уитмер

Журналист-международник, политолог Сергей Латышев в беседе с Tsargrad.tv сделал предположение относительно альтернативных кандидатов в президенты от Демократической партии, в случае если действующий лидер США Джо Байден выйдет из президентской гонки.
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