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Аргументы и Факты

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ВВС США создали спецотряд вертолётов для эвакуации властей

ВВС США создали спецотряд вертолётов для эвакуации властей

На американской авиабазе Эндрюс под Вашингтоном впервые за последние 60 лет создали новую вертолетную эскадрилью.

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