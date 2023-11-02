В Тюменской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии мошенничеств по схеме «Ваш родственник попал в ДТП»

В Тюменской области сотрудники уголовного розыска в ходе оперативной работы задержали гражданина одной из стран ближнего зарубежья 2004 года рождения, подозреваемого в серии мошенничеств, совершенных на территории областного центра.
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