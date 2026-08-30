Глава OpenAI Альтман: победа Китая в ИИ-гонке уничтожит мир

Если Китай обгонит США — мир будет уничтожен, уверен Сэм Альтман.Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в интервью Washington Examiner предупредил о возможных катастрофических последствиях победы Китая в глобальной гонке в области искусственного интеллекта.
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