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Царьград

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Глава OpenAI Альтман: победа Китая в ИИ-гонке уничтожит мир

Глава OpenAI Альтман: победа Китая в ИИ-гонке уничтожит мир

Если Китай обгонит США — мир будет уничтожен, уверен Сэм Альтман.Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в интервью Washington Examiner предупредил о возможных катастрофических последствиях победы Китая в глобальной гонке в области искусственного интеллекта.

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