🧯Пожарная охрана Крыма охватывает 98% региона «Хочу сказать, что мы на сегодняшний день перекрываем 98% территории Республики Крым.
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🧯Пожарная охрана Крыма охватывает 98% региона «Хочу сказать, что мы на сегодняшний день перекрываем 98% территории Республики Крым.