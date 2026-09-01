Ликсутов: Москва получила более 3,1 тыс. электробусов с 2018 года

Москва с 2018 года получила более 3,1 тысячи электробусов, курсирующих на 310 маршрутах. Поездок на них было совершено свыше 1,15 миллиарда.
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