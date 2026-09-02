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Суд оштрафовал Telegram на 11,4 млн рублей за неудаление запрещённого контента

Суд оштрафовал Telegram на 11,4 млн рублей за неудаление запрещённого контента

Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 11,4 млн рублей за отказ удалить фейки о специальной военной операции и экстремистский контент.

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