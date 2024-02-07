Украинским военкорам «разрешили» самим нести ответственность за свою жизнь и здоровье на линии фронта

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в среду, 7 февраля, заявил, что Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный утвердил изменения в приказ о правилах аккредитации журналистов, согласно которому теперь репортеры будут «сами нести ответственность за свою жизнь и здоровье», а военные будут их сопровождать не везде, – сообщают украинские СМИ.
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