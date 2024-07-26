Екатеринбург поставил суточный рекорд по холоду

Минувшее 25 июля стало самым холодным в Екатеринбурге за последние десять лет. Среднесуточная температура вчера составила +14,9 °C, что оказалось на 4,4 градуса ниже климатической нормы, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге».