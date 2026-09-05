Земля
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Земля

23 подписчика

Как мы купили дом за одну базовую: личный опыт и реальные цифры

Как мы купили дом за одну базовую: личный опыт и реальные цифры

Идея обзавестись собственным загородным домом часто разбивается о суровую реальность цен. Но что, если существует лазейка, позволяющая стать владельцем недвижимости практически за символическую плату? Именно так подумали мы с мужем, когда в очередной раз услышали про реестр пустующих домов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым