Как мы купили дом за одну базовую: личный опыт и реальные цифры

Идея обзавестись собственным загородным домом часто разбивается о суровую реальность цен. Но что, если существует лазейка, позволяющая стать владельцем недвижимости практически за символическую плату? Именно так подумали мы с мужем, когда в очередной раз услышали про реестр пустующих домов.