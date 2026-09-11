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В Белгородской области за сутки в результате атак ВСУ погибли четыре человека

В Белгородской области за сутки в результате атак ВСУ погибли четыре человека

За последние сутки Белгородская область подверглась примерно 180 атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которых погибли четыре мирных жителя, а 16 человек получили ранения.

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