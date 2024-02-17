В Архангельске успешно ликвидирован ночной пожар на овощехранилище

Площадь возгорания превышала 400 квадратных метров, и огонь вызвал обрушение кровли. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы вчера вечеромНа место пожара были направлены силы и средства нескольких пожарных частей, включая ведомственные подразделения.
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