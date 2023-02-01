Tabulo.ru - Онлайн-журнал

140 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дроздов
    ЗДОРОВЬЯ ЕМУ -замечательный артист!!!Актера Бориса Щер...
  • Алексей
    Володин тот ещё клоун.за репарации из заиних платить придется.проиндексируют на 11 %а инфляция снизилась до 12%вот хо...С февраля вступаю...
  • Борис
    Че ты и где читала надо было сюда и запостить иначе под лупой читается не так .С февраля вступаю...

Солнце в Петербурге выглянуло всего три раза с начала года

Закончился первый месяц 2023 года, и он оказался теплым, однако не очень солнечным. Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, солнца в январе было очень мало — оно выглянуло всего три раза и в целом светило меньше шести часов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх