Солнце в Петербурге выглянуло всего три раза с начала года

Закончился первый месяц 2023 года, и он оказался теплым, однако не очень солнечным. Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, солнца в январе было очень мало — оно выглянуло всего три раза и в целом светило меньше шести часов.
Закончился первый месяц 2023 года, и он оказался теплым, однако не очень солнечным. Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, солнца в январе было очень мало — оно выглянуло всего три раза и в целом светило меньше шести часов.
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