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Начнется белая полоса: Тамара Глоба назвала главного везунчика конца 2023 года

Начнется белая полоса: Тамара Глоба назвала главного везунчика конца 2023 года

По прогнозам астролога Тамары Глобы, главным везунчиком конца 2023 года станут Тельцы. Представители этого знака зодиака во второй половине года почувствуют себя победителями, у них будет получаться буквально все.

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