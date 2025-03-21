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Царьград

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Квадроциклы повышают боевую эффективность российских десантников в Курской области

Квадроциклы повышают боевую эффективность российских десантников в Курской области

В Курской области военнослужащие ВДВ используют квадроциклы для повышения мобильности и обеспечения снабжения на передовой.

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