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Посольство Белоруссии в Ереване забросали яйцами

Посольство Белоруссии в Ереване забросали яйцами

Группа членов и сторонников армянской партии "Во имя Республики" провела акцию протеста у здания посольства Белоруссии в Ереване.

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Комментарии
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Аудрюс
А вы вспомните события в Белоруссии! Тогда Батька арестовывал граждан РФ и сажал их за решетки, подозревая их в попытке переворота в Белоруссии...
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6 час.
Аудрюс
А вы в курсе от куда ваши предки! Зато я помню по истории Ивана Христофоровича Баграмяна, а гегералы Туманян Гайк Лазаревич, Тер–Гаспарян Геворг Андреевич, Арушанян Баграт Исаакович, Варданян Артак Арменакович.... и многие десятки, даже сотни полководцев, которые по происхождению армяне!
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5 час.
лл
лина любимцева
Взять за патлы и поелозить  по разбитым яйцам этими жЫдо-армянскими рожами!
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5 час.

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