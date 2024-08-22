Посольство Белоруссии в Ереване забросали яйцами

Аудрюс А вы вспомните события в Белоруссии! Тогда Батька арестовывал граждан РФ и сажал их за решетки, подозревая их в попытке переворота в Белоруссии...

Аудрюс А вы в курсе от куда ваши предки! Зато я помню по истории Ивана Христофоровича Баграмяна, а гегералы Туманян Гайк Лазаревич, Тер–Гаспарян Геворг Андреевич, Арушанян Баграт Исаакович, Варданян Артак Арменакович.... и многие десятки, даже сотни полководцев, которые по происхождению армяне!