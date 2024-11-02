МО РФ: Российские Су-25 ударили по бронетехнике и личному составу ВСУ

Пресс-служба Министерства Обороны Российской Федерации проинформировала о том, что штурмовики Су-25 регулярно совершают боевые вылеты над территорией курского приграничья и оказывают поддержку действующим там пехотным подразделениям.
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