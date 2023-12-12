Вещи, которые только опытные хозяева кладут в холодильник

Большинство из нас держит в холодильнике плюс-минус одни и те же продукты. Поэтому многие наверняка удивятся, узнав, что некоторые хитрецы также предпочитают класть в него туалетную бумагу, кухонные принадлежности, пищевую пленку, орехи, растительное масло и даже муку.